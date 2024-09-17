الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تضرر 223 منزلا و517 عائلة جراء الفيضانات في ليبيا

فيضانات ليبيا،فيتو
فيضانات ليبيا،فيتو

 كشفت بلدية سبها في ليبيا عن تضرر 223 منزلا في أحياء التحرير والمنشية والقرضة وحجارة بسبب الأمطار الغزيرة، فيما لا تزال عمليات الحصر مستمرة في باقي الأحياء المتأثرة.

فيضانات ليبيا تدمر 223 منزلا

 وذكرت البلدية، في تقرير أولي، أن حي القاهرة هو الأكثر تضررا ويحتاج إلى تدخل عاجل لشفط المياه.

وأفادت البلدية بعودة الكهرباء إلى بعض المناطق، لكن أكثر من 517 عائلة ما زالت بحاجة إلى مساعدات عاجلة، خاصة في أحياء القاهرة والتحرير والمنشية وحجارة.

 

نقص معدات الاغاثة في ليبيا

وأشارت إلى أن نقص سيارات شفط المياه والمضخات يعيق عملية الإغاثة، مما جعل بعض الطرق، مثل طريق المقبرة بمحلة القرضة وطريق جامعة الميدان، تغمرها المياه.

ورغم جهود فرق الطوارئ، فإنها تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص المعدات، ما يعقد الاستجابة السريعة لنداءات السكان المتضررين.

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