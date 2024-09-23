تعرف على عدد ضحايا فيضانات اليابان

فيضانات اليابان، لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في إيشيكاوا، شبه الجزيرة النائية الواقعة وسط اليابان التي ضربها زلزال مطلع العام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام أخرى إن حصيلة الضحايا هي 6 قتلى.



وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن الحصيلة هي قتيل و5 في حالة "توقف القلب والتنفس"، وهو مصطلح يستخدم في اليابان لوصف حالة الوفاة قبل أن يؤكدها طبيب.

إجلاء 131 ألف شخص في محافظة إيشيكاو ا

وكانت قناة "NHK" التلفزيونية، قد ذكرت أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو في اليابان بسبب الأحوال الجوية.

وتسببت الأمطار المستمرة في اليابان في مقتل شخص واحد وفقدان 6 آخرين.

وأكدت القناة فيضان الأنهار وانهيارات في التربة في المنطقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما لا يقل عن 6 آلاف أسرة.

ضرر كارثي جراء الفيضانات

ووقع الضرر الرئيسي للكارثة على قرية نوتو ومدينتي واجيما وسوزو.

وسجلت مدينة واجيما هطول أمطار قياسية حيث تساقط أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975.