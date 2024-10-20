الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يغتال 4 مهندسين مختصين في توصيل المياه بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أدت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى اغتيال 4 مهندسين مختصين في البنية التحتية كان يعملون على توصيل المياه في قطاع غزة لصالح منظمة إنسانية.

 

اغتيال 4 مهندسين مختصين في توصيل المياه بغزة 

وبحسب "آيه بي سي نيوز" فقد دعت منظمة أوكسفام، وهي اتحاد غير ربحي يمثل 21 منظمة غير حكومية، إلى إجراء تحقيق مستقل بعد  اغتيال 4 مهندسين مياه في بلدة شرق خان يونس بغزة أثناء توجههم لإصلاح البنية التحتية للمياه.

وفقا لأوكسفام: "كان المهندسون يعملون لصالح منظمة شريكة لأوكسفام وكانوا قد نسقوا مع السلطات الإسرائيلية للقيام بالعمل".


وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية، تم قصف مركبتهم التي تحمل علامات واضحة".

 

مياه الشرب  في خان يونس


وكانت الأمم المتحدة قد مولت إنشاء محطة كبيرة لتوليد المياه في خان يونس والتي تأسست في 2017 لتوفير مياه الشرب لمناطق في دير البلح وخان يونس، وكذلك في المواصي حيث نزح العديد من سكان غزة بسبب الحرب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما لا تنتج حاليا سوى نحو 1500 متر مكعب بسبب نقص الكهرباء.

وزير الصحة الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي يمارس التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في غزة والضفة

ترامب يطالب نتنياهو بتجاهل بايدن والاستمرار في العدوان على غزة ولبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية دير البلح وخان يونس خان يونس شرق خان يونس غزة

مواد متعلقة

وزير الصحة الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي يمارس التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في غزة والضفة

ترامب يطالب نتنياهو بتجاهل بايدن والاستمرار في العدوان على غزة ولبنان

حركة فتح: الاحتلال حول قطاع غزة إلى بركة من الدماء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية