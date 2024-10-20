ترامب يطالب نتنياهو بتجاهل بايدن والاستمرار في العدوان على غزة ولبنان

أشاد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أمس السبت، بالوضع الذي وصلت إليه إسرائيل في حربها على غزة ولبنان، مطالبًا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بتجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ترامب يطالب نتنياهو بتجاهل بايدن

OMFG -- "When he took showers with the other pros, they came out of there, they said 'oh my god. That's unbelievable" --Trump says that when other golfers showered with Arnold Palmer they would marvel at how big his dick is pic.twitter.com/kVypi7Uzr6 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2024

وكشف ترامب، خلال حدث انتخابي في بنسلفانيا، أنه تلقى في اليوم الأخير اتصالًا هاتفيًا من نتنياهو الذي أخبره أنه "لا يستمع للرئيس جو بايدن"، فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة ولبنان وعدم توجيه ضربة قوية لإيران، حيث أشاد ترامب بهذه الخطوة.

وقال ترامب، الطامح للعودة للبيت الأبيض في انتخابات 5 نوفمبر: "اتصل بي بيبي وقال لي إنه لا يستمع إلى بايدن"، مضيفًا: "قلت له إن إسرائيل لم تكن لتكون في هذا الوضع إذا فعل ذلك".

وأضاف: "من المدهش أن بيبي قال إنه لا يستمع إلى بايدن. لو استمع إليه لما كانت إسرائيل في الوضع الذي هي فيه. إنهم في وضع أقوى بكثير الآن مما كانوا عليه قبل 3 أشهر، هذا أمر مؤكد"، حسب تعبيره.

وسخر ترامب من بايدن قائلًا: "كل ما قاله لإسرائيل هو عكس الواقع تمامًا. إنه الخبير الأعظم في السياسة الخارجية في التاريخ. إذا قمت بعكس كل ما اقترحه في كل مرة، فستُعتبر أعظم رئيس في السياسة الخارجية في التاريخ".