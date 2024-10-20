عمليات جديدة للمقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم الأحد، إنها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم.

القسام تستهدف جرافة إسرائيلية في جباليا

ومن جانبها قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال 7مجازر بغزة خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

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