شاهد، عناصر كتائب القسام يفجرون نفقا في قوة إسرائيلية

بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، مشاهد لتفجير عين نفق في قوة إسرائيلية شرق رفح بجنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تفجر عين نفق في قوة إسرائيلية

وبالأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان، أنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ الناسفة.

عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال

ومن جهتها، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.