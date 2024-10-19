السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تبث مشاهد من استهداف مقاتليها لآليتين إسرائيليتين من نوع ميركافا (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

بثت سـرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم السبت مشاهد قال إنها من استهداف مقاتليها لآليتين إسرائيليتين من نوع ميركافا، بقذائف الـ"آر بي جي" في منطقة التوغل بالقصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تفجر آليات عسكرية إسرائيلية في غزة 

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت  سرايا القدس في بيان،  إنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ الناسفة.

عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال

ومن جهتها، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين في غزة

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