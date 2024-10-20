الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني: أمريكا ستنجر للحرب الشاملة بالمنطقة

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد: إن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمر ولن نتركه دون رد.

 

إيران تهدد بقصف أهداف داخل إسرائيل 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "سنرد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتنا النووية، وحددنا جميع أهدافنا في تل أبيب  وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف".

وتابع: "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".

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إيران إسرائيل تل أبيب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي

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