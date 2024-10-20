وزير الخارجية الإيراني: أمريكا ستنجر للحرب الشاملة بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد: إن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمر ولن نتركه دون رد.

إيران تهدد بقصف أهداف داخل إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "سنرد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتنا النووية، وحددنا جميع أهدافنا في تل أبيب وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف".

وتابع: "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".