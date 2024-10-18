الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على الجنوب، معتدل الحرارة أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا





ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



والرياح معتدلة تنشط على اغلب الانحاء وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:29:28

درجة الحرارة الصغرى:19:21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:26

درجة الحرارة الصغرى: 19:18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33:30

درجة الحرارة الصغرى:24:21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32:29

درجة الحرارة الصغرى: 18:16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32:35

درجة الحرارة الصغرى: 20:22