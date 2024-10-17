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الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

الحكم بسجن امرأة
الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

كشفت وسائل إعلام في فيتنام عن صدور حكم بالسجن مدى الحياة بحق امرأة تعرف باسم ترونغ ماي، تبلغ من العمر 67 عاما، ملقبة بسيدة العقارات، وذلك في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد.

محكمة فيتنامية تقضي بالسجن مدى الحياة على سيدة العقارات 

وأكدت وسائل الإعلام الفيتنامية، أن رئيسة شركة العقارات  "فان تينه فات"  قامت بغسل أموال تبلغ 18 مليار دولار تقريبا والاستيلاء عن طريق الاحتيال على ممتلكات قيمتها 1.2 مليار دولار، وتحويلات مالية دولية غير قانونية بقيمة 4.5 مليار دولار.

وكان بالفعل تم إصدار حكم بالإعدام بحقها في أبريل العام الجاري في محاكمة أولى بتهم الاختلاس ومخالفة القواعد المصرفية والرشوة.

وتم اتهامها بإدارة عملية احتيال مالي ضخمة تسببت في خسارة لبنك حكومي بحوالي 677 تريليون دونج فيتنامي (27 مليار دولار) ما يساوي أكثر من 6٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لعام 2022.

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