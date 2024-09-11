سر الحديقة الملعونة في فيتنام، غموض حول إغلاق الملاهي المائية "هو ثوي تيان"

ألقت صحيفة بريطانية اليوم الثلاثاء، الضوء على حالة إغلاق غامضة لحديقة مائية مثيرة للجدل في فيتنام عام 2006، يصفها البعض بـ"الملعونة".

لغز إغلاق ملاهٍ مائية في فيتنام

وحسب صحيفة "ذا صن"، أن حديقة الملاهي المائية "هو ثوي تيان "الترفيهية الواقعة وسط غابة كثيفة فى فيتنام، شيدت عام 2004 بتكلفة 2.4 مليون جنيه إسترليني، وأغلقت بعد عامين من افتتاحها في ظروف غامضة دون أي توضيح من قبل إدارتها.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه الحديقة شيدت لتكون معلما سياحيا خصبا وفريدا بمجسماتها الفريدة والغريبة المستوحاة من عمق الثقافة الفيتنامية، وهي منزلقات مائية ضخمة وحمامات سباحة وحوض أسماك.

لكن المشروع أغلق عام 2006 قبل أن يكتمل وتركت معالمة لتتعفن وتصدأ، ليحولها الزمن إلى متاهة ضخمة.

مشروع “هو ثوي تيان” لم يرَ النور في فيتنام

وكانت السلطات الفيتنامية قد عزمت عام 2013، على إعادة تأهيل الحديقة وتحويلها لمعلم سياحي طبيعي لدعم السياحة البيئية، لكن هذا المشروع لم ير النور.

ونقلت "ذا صن" عن مصادر محلية أن حديقة "هو ثوي تيان "الترفيهية الواقعة على مشارف مدينة هوي "ملعونة"، وهذا السبب وراء فشل محاولات إعادة تأهيلها المستمرة.