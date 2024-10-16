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سياسة

اليوم، محلية النواب تفتح ملف نزع ملكية العقارات

مناقشة ملف نزع الملكية
مناقشة ملف نزع الملكية لصالح مشروعات النفع العام، فيتو

يشهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة ملف نزع الملكية بشأن العقارات لصالح المنفعة العامة.

 

مناقشة ملف نزع الملكية لصالح مشروعات النفع العام

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.

 

متابعة جهود المشروعات بعد نزع الملكية

ويستهدف اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متابعة ما تقوم به الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

 

كما يتناول اجتماع اللجنة المحلية ما يتعلق بملف التعويضات، سواء من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، وما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
 

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