أخبار الرياضة اليوم: جوميز يجهز مفاجأة لـ بيراميدز.. كولر يعلن قائمة الأهلي للسوبر.. ومرموش الأفضل في الدوري الألماني

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رافق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلي الإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر أن يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

كما تواجد رفقة بعثة الأهلي كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات، وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في مران الأبيض، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

تُوج النجم الدولي المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته رابطة البوندسليجا، اليوم الخميس، بعد تقديمه لأداء مميز رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت.

حصل عمر مرموش على جائزة الأفضل فى الشهر الماضي ببطولة الدوري الألماني للمرة الأولى فى مسيرته، بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف خلال سبتمبر المنقضي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا.

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق المقرر أن تخوض بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات في الفترة من يوم 20 إلي 24 أكتوبر الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

قام إبراهيم نورالدين، المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، بشرح التعديلات على قانون التحكيم للموسم الجديد، للاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجت وزد، في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام.

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

يجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة في تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

وقال إن جوميز قلق فقط من ألا يتحمل صاحب الـ 19 عاما ضغوطات المباراة خاصة أنها ستكون أول مباراة رسمية للاعب مع الزمالك وفي بطولة كبيرة مثل السوبر.

يتوجه الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن وطارق سليمان وإبراهيم حسن، إلى الإمارات، خلال الساعات المقبلة، وذلك لحضور مباريات كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد المقبل في الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، في نصف النهائي الأول لبطولة كأس السوبر المصري.

كشف مايكل إيمينالو المدير الرياضي لمسابقة دوري روشن السعودي، عن الأسباب التي أدت إلى فشل انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي العام الماضي، رغم العرض المالي الكبير الذي تلقاه مهاجم ليفربول في ذلك الوقت.

وربطت شائعات صحفية، محمد صلاح بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية قبل عام من الآن، وسط معلومات تحدثت عن عرض مقدم من الاتحاد السعودي تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يرفض ليفربول العرض بصورة رسمية رغم إغراءاته المالية.

يظل الإيطالي كارلو أنشيلوتي واحدًا من أبرز مدربي كرة القدم عبر كل العصور، وبسبب ذلك تُمني الكثير من منتخبات وأندية العالم نفسها بالتعاقد مع المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، لكن الأخير يبدو سعيدًا بالعمل داخل "سانتياجو برنابيو".

ولم يخفِ أنشيلوتي سعادته بمنصبه وهو مدرب ريال مدريد، ومن أجل هذه الوظيفة، قرر صاحب الـ65 عامًا تجاهل عرض رسمي، قد حصل عليه للإشراف على منتخب البرازيل، قبل عام مضى من الآن.

فاز فريق الجمعية الرياضية المنصورية المغربي على فريق المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ثاني مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.