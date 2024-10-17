كولر يتسلح بقائمة الأهلي كاملة لخوض السوبر المحلي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق المقرر أن تخوض بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات في الفترة من يوم 20 إلي 24 أكتوبر الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في الدور نصف نهائي.

وقرر كولر مدرب الأهلي اصطحاب جميع لاعبي الفريق رفقة البعثة المسافرة إلي الإمارات باستثناء 3 لاعبين وهم الثلاثي المصاب، علي معلول، محمد هاني، وكريم فؤاد.

قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي



وجاءت قائمة الأهلي لخوض بطولة السوبر المحلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم، عمر كمال، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، خالد عبد الفتاح، الدبيس.

الوسط: إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، نيدفيد، عمر الساعي، مروان عطية، رضا سليم، أحمد كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، عمرو السولية، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.‏

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

كما خاض لاعبو الأهلي جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وعلى جانب آخر، رصد مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 من الشهر ذاته، وعلمت فيتو أن هناك مكافآت خاصة خارج اللائحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق اللقب.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، حيث تتوجه البعثة الي مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر عصرا إلى أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.