عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال سبتمبر (فيديو)

تُوج النجم الدولي المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته رابطة البوندسليجا، اليوم الخميس، بعد تقديمه لأداء مميز رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت.

حصل عمر مرموش على جائزة الأفضل فى الشهر الماضي ببطولة الدوري الألماني للمرة الأولى فى مسيرته، بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف خلال سبتمبر المنقضي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا.

بهذه الجائزة، تفوق عمر مرموش على نجوم الدورى الألمانى أمثال هاري كين ومايكل أوليز من بايرن ميونخ، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.

ويتصدر عمر مرموش ترتيب هدافى الدورى الألمانى خلال الموسم الحالى برصيد 8 أهداف.

بينما يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر ووصيفه لايبزيج.

فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش

حدد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني السعر المطلوب لبيع الدولي المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاهتمام الكبير بضمه.

وذكرت صحيفة سبورت "بيلد" أن نادي آينتراخت فرانكفورت إذا قرر بيع مهاجمه عمر مرموش فإن عرضًا بقيمة 50 إلى 60 مليون يورو قد يقنع النادي ببيعه.