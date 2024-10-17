الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال سبتمبر (فيديو)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تُوج النجم الدولي المصري عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، وفق ما أعلنته رابطة البوندسليجا، اليوم الخميس، بعد تقديمه لأداء مميز رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت.

حصل عمر مرموش على جائزة الأفضل فى الشهر الماضي ببطولة الدوري الألماني للمرة الأولى فى مسيرته، بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف خلال سبتمبر المنقضي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا.

بهذه الجائزة، تفوق عمر مرموش على نجوم الدورى الألمانى أمثال هاري كين ومايكل أوليز من بايرن ميونخ، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن.

ويتصدر عمر مرموش ترتيب هدافى الدورى الألمانى خلال الموسم الحالى برصيد 8 أهداف.

بينما يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر ووصيفه لايبزيج.

فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش

حدد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني السعر المطلوب لبيع الدولي المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاهتمام الكبير بضمه.

وذكرت صحيفة سبورت "بيلد" أن نادي آينتراخت فرانكفورت إذا قرر بيع مهاجمه عمر مرموش فإن عرضًا بقيمة 50 إلى 60 مليون يورو قد يقنع النادي ببيعه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني مرموش فرانكفورت البوندسليجا

مواد متعلقة

لاعب فرانكفورت: عمر مرموش يشبه إرلينج هالاند

ليفربول يجهز عرضا خياليا، هل ينتقل مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟

تقارير: ليفربول يقدم العرض الأول لضم عمر مرموش

متفوقا على هالاند ويامال، مرموش أفضل لاعب في دوريات أوروبا الكبرى

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر (فيديو وصور)

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية