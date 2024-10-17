رباعي مجلس إدارة الزمالك يحضر مران الفريق الأول في الإمارات
حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات، وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في مران الأبيض، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.
جاء تواجد الرباعي من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني في مران اليوم، قبل بطولة السوبر المحلي.
وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم، استعدادًا لخوض السوبر المصري، .
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.
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