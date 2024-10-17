إبراهيم نور الدين يشرح تعديلات قانون التحكيم لـ4 أندية بالدوري الممتاز (صور)

قام إبراهيم نورالدين، المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، بشرح التعديلات على قانون التحكيم للموسم الجديد، للاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجت وزد، في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام.

وقام إبراهيم نورالدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام بالبدء في زيارة أندية الدوري الممتاز لشرح تعديلات القانون للموسم الجديد، بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية المذكورة.

نور الدين يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه سيحسم موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، عقب عودته من الإمارات، حيث يراقب الحكام المشاركين في إدارة مباريات السوبر المصري.