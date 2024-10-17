مدير دوري روشن يكشف أسباب فشل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشف مايكل إيمينالو المدير الرياضي لمسابقة دوري روشن السعودي، عن الأسباب التي أدت إلى فشل انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي العام الماضي، رغم العرض المالي الكبير الذي تلقاه مهاجم ليفربول في ذلك الوقت.

وربطت شائعات صحفية، محمد صلاح بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية قبل عام من الآن، وسط معلومات تحدثت عن عرض مقدم من الاتحاد السعودي تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يرفض ليفربول العرض بصورة رسمية رغم إغراءاته المالية.

ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف المعلومات الصحفية التي تربط النجم المصري بالدوري السعودي، بعد محاولات للظفر بخدماته في الصيف الأخير، فيما تتجدد الأنباء حول قرب انتقاله إلى المملكة في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

أسباب فشل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

قال مايكل إيمينالو في تصريحات نقلها موقع "ليفربول": "الأنباء التي تحدثت عن محاولاتنا للتعاقد مع محمد صلاح قبل عام من الآن صحيحة، لقد أظهرنا اهتمامًا جادًا بالحصول على خدماته، لكن ليفربول لم يشعر بأنه سيجني فائدة حقيقية من رحيله".

وتابع: "رغم القيمة المالية الكبيرة التي عرضناها، ليفربول لم يظهر رغبة حقيقية في بيع نجمه المصري، ولم يتحدث كثيرًا عن العرض المالي، كما أن محمد صلاح لم يكن مستعدًا للانتقال إلى الدوري السعودي، لأنه كان يشعر أن هناك عملًا عليه أن يكمله في ليفربول".

وأضاف: "في حال لم تنجح في إثارة رغبة النادي واللاعب، لن تحصل على صفقة، هذا هو سبب عدم مجيء محمد صلاح، تمامًا كما حدث مع فيكتور أوسيمين في الصيف الأخير".

وحول فرص وصول صلاح عبر صفقة مجانية إلى الدوري السعودي بعد نهاية عقده مع ليفربول، علق إيمينالو بكلمات مختصرة قائلًا: "الأمر متوقف على محمد صلاح، في حال أراد القدوم فإنه مرحب به على الفور".

جدير بالذكر أن الجدل يسيطر على مستقبل محمد صلاح مع تبقي عام على عقده الراهن بصحبة ليفربول، دون بدء المفاوضات الحقيقية بين الجانبين بهدف تجديد هذا العقد، رغم تألق اللاعب في الموسم الجديد بخوضه 10 مباريات عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 6 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة.