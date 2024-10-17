الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز يجهز مفاجأة لـ بيراميدز في السوبر المصري

جوميز
جوميز

يجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة في تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

جوميز يجهز مفاجأة لـ بيراميدز في السوبر المصري

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جوميز يدرس الدفع بـ جيفرسون كوستا لاعب الزمالك الشاب في مركز (6) ليعوض مكان نبيل عماد دونجا الذي اقترب من الغياب عن مباراة بيراميدز بداعي الإصابة.

وأضاف أن جوميز خلال التدريبات الأخيرة أشرك جيفرسون كوستا في هذا المركز وقدم أداء مميزا مما قد يدفع البرتغالي لإعطائه الفرصة.

وقال إن جوميز قلق فقط من ألا يتحمل صاحب الـ 19 عاما ضغوطات المباراة خاصة أنها ستكون أول مباراة رسمية للاعب مع الزمالك وفي بطولة كبيرة مثل السوبر.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

موعد أول مران لـ الزمالك بالإمارات استعدادا للسوبر المصري

12 صورة ترصد وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات استعدادًا للسوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز السوبر السوبر المصرى نادي الزمالك

مواد متعلقة

زمالك 2007 يفوز على السكة الحديد 3-1 في دوري الجمهورية

12 صورة ترصد وصول بعثة الزمالك إلى الإمارات استعدادًا للسوبر

موعد أول مران لـ الزمالك بالإمارات استعدادا للسوبر المصري

منتخب تونس يتعادل مع جزر القمر خارج الديار في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا، شوط أول سلبي بين تونس وجزر القمر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

مجموعة مصر، بوتسوانا تفوز على الرأس الأخضر 1-0 بتصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين بوتسوانا والرأس الأخضر في الشوط الأول

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية