يجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة في تشكيل فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

جوميز يجهز مفاجأة لـ بيراميدز في السوبر المصري

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جوميز يدرس الدفع بـ جيفرسون كوستا لاعب الزمالك الشاب في مركز (6) ليعوض مكان نبيل عماد دونجا الذي اقترب من الغياب عن مباراة بيراميدز بداعي الإصابة.

وأضاف أن جوميز خلال التدريبات الأخيرة أشرك جيفرسون كوستا في هذا المركز وقدم أداء مميزا مما قد يدفع البرتغالي لإعطائه الفرصة.

وقال إن جوميز قلق فقط من ألا يتحمل صاحب الـ 19 عاما ضغوطات المباراة خاصة أنها ستكون أول مباراة رسمية للاعب مع الزمالك وفي بطولة كبيرة مثل السوبر.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.