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بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

حريق فنزويلا، فيتو
حريق فنزويلا، فيتو

 أصيب ما لا يقل عن 26 شخصًا بعد انفجار وحريق في صهريج لتخزين النفط الخام تديره شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية (PDVSA)، في مدينة كابيماس غرب فنزويلا ، وفقا لصحيفة الناثيونال.

فضل الإجراءات المشتركة 

 وأكدت شركة النفط، عبر بيان، أن فريقًا من رجال الإطفاء والمتخصصين يعملون بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بالإضافة إلى ذلك، أفاد أنه بفضل الإجراءات المشتركة للتخفيف من النيران، أصبحت المجتمعات المجاورة بعيدة عن الخطر.

في وسط عاصفة كهربائية، ضرب البرق إحدى الخزانات في لا سالينا، وهي ساحة تخزين تابعة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إس.إيه الحكومية. (PDVSA)، على الشاطئ الشرقي لبحيرة ماراكايبو، مما تسبب في الحريق.

 

وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية في بيان صدر أمس  الأربعاء، إنه منذ بداية الحريق تمكن فريق من رجال الإطفاء والمتخصصين في الاستجابة للطوارئ، بالتنسيق مع وكالات الدولة، من احتوائه ومنع انتشاره.

 

انقطاع التيار الكهربائي 

وفي السنوات الأخيرة، تراجعت صناعة النفط الفنزويلية، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بسبب نقص الصيانة والاستثمار، فضلًا عن مزاعم الفساد، مما أدى إلى نقص الوقود والغاز المنزلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرائق وانقطاع التيار الكهربائي أمر شائع في منشآت شركة النفط الوطنية الفنزويلية بسبب تدهور مواقع إنتاج النفط والمصافي والمحطات وخطوط الأنابيب والسفن.

 وقالت المصادر إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى شركة النفط الوطنية الفنزويلية في المنطقة.
وأعلن رئيس رجال الإطفاء في كابيماس مفيد حميدان، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثر ما لا يقل عن 75 ألف برميل، وأكد أن إخلاء المناطق المجاورة ليس ضروريا.

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