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خارج الحدود

فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال للرئيس الأرجنتيني وشقيقته

رئيس الأرجنتين، فيتو
رئيس الأرجنتين، فيتو

أصدر مكتب المدعي العام الفنزويلي أمرًا بالقبض على الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي وشقيقته والأمينة العامة للإدارة الرئاسية كارينا ميلاي ووزيرة الأمن باتريسيا بولريتش في قضية سرقة طائرة شركة طيران امتراسور.

مذكرة توقيف

وقال النائب العام طارق وليم صعب في مؤتمر صحفي: "يعلن مكتب المدعي العام لجمهورية فنزويلا البوليفارية عن تعيين مدعين عامين متخصصين في هذه القضية، اللذين سيجريان التحقيق المناسب في القضية ويصدران مذكرة توقيف".

وبحسب المدعي العام، فإن المتهمين متهمون بالسرقة، وغسل الأموال، وتعطيل طائرة، والسجن غير القانوني، والتصرف غير القانوني في الممتلكات.

وأدانت وزارة الخارجية الأرجنتينية قرار مكتب المدعي العام الفنزويلي، قائلة إن قرار الاستيلاء على الطائرة اتخذته السلطات القضائية، التي ليس للحكومة الحق في التدخل في أنشطتها.

 نقل الطائرة إلى الولايات المتحدة

في عام 2022، تم الاستيلاء على طائرة بوينغ 747 تابعة للشركة الفنزويلية (Emtrasur) في مطار إيزيزا بالأرجنتين. وفي بداية العام الجاري، قررت محكمة محلية نقل الطائرة إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك تم نقلها إلى فلوريدا.

وبحسب وسائل إعلام فنزويلية، فإن الطائرة تم نقلها تحت غطاء عسكري، وهو ما يتحايل على عدم الحصول على تصريح طيران من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مختلف الأجواء الجوية. وتم بعد ذلك تدمير طائرة الشحن المصادرة.
 

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لمدعي العام الفنزويلي الرئيس الارجنتيني فنزويلا رقة طائرة

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