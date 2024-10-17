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صحة ومرأة

فوائد البابونج، يعالج التهابات المفاصل ويخفف التوتر ويعزز جمال البشرة

فوائد البابونج، فيتو
فوائد البابونج، فيتو

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التي تقدم كمشروب دافئ لتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائمًا.

 

أهمية تناول البابونج

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البابونج هو أحد الأعشاب الطبية الشهيرة، ويستخدم منذ قرون في مختلف الثقافات لعلاج العديد من الحالات الصحية، وتتمتع أزهار البابونج بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعلها خيارًا شائعًا لتحسين الصحة العامة.

فوائد البابونج للصحة
فوائد البابونج للصحة

فوائد البابونج للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البابونج:

  • يعتبر شاي البابونج من المشروبات المفضلة للأشخاص الذين يعانون من الأرق، حيث يحتوي البابونج على مركب الأبيجينين، الذي يرتبط بمستقبلات في الدماغ، مما يساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الهادئ، وتناول كوب من شاي البابونج قبل النوم قد يساهم في تقليل التوتر ويساعد على الاسترخاء.
  • البابونج معروف بخصائصه المهدئة، والعديد من الدراسات أظهرت أن استهلاك البابونج يمكن أن يساعد في تقليل مستويات القلق وتحسين المزاج، ويمكن أن تكون فوائده في تخفيف التوتر نتيجة تأثيره على الدماغ، مما يعزز الشعور بالراحة.
  • يساعد شاي البابونج في تخفيف الغازات والانتفاخ، ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، كما يمكن أن يساهم في تخفيف آلام المعدة والتقلصات.
  • البابونج يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، هذه الخصائص تجعله مفيدًا في علاج حالات مثل التهاب المفاصل أو الأمراض الجلدية، ويمكن استخدام مستخلص البابونج موضعيًا لتخفيف الاحمرار والتهيج.
  • بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، يمكن استخدام البابونج لتحسين صحة البشرة، ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة ويعزز شفاء الجروح الطفيفة، كما يمكن استخدامه ككمادات أو في مستحضرات التجميل.
  • يساهم البابونج في تعزيز صحة الجهاز المناعي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، وشرب شاي البابونج قد يساعد في مكافحة الأمراض ونزلات البرد.

 

محاذير تناول البابونج حفاظا على الصحة

وتابع، يعتبر البابونج عشبًا متعدد الفوائد، ويمكن استخدامه بطرق متنوعة لتعزيز الصحة العامة، وعادة يقدم كمشروب دافي، لكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه كعلاج لأي حالة صحية معينة، وذلك للاستفادة منه بدون أى أضرار جانبية، وذلك حفاظا على الصحة.

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