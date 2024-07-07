فوائد البابونج، يهدئ الأعصاب ويعزز من جمال البشرة والشعر

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التى اشتهرت بفاعليتها فى علاج التوتر والأرق والمساعدة على الاسترخاء.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو غنى بمضادات الأكسدة ويحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية البابونج

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن البابونج هو نبات عشبي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لفوائده الصحية المتعددة، ويحتوي البابونج على مركبات فعالة تجعل منه خيارًا شائعًا لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية.

فوائد البابونج للصحة، فيتو

فوائد البابونج للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البابونج التى تدفعنا لتناوله:

تأثيره المهدئ والمريح، ويعتبر البابونج مهدئًا طبيعيًا يساعد في تخفيف القلق والتوتر، كما أن تناول شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم، حيث يساعد على الاسترخاء والنوم العميق.

يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين والبيسابولول التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويمكن استخدام البابونج لعلاج الالتهابات الجلدية، مثل الأكزيما والطفح الجلدي، عن طريق وضعه موضعيًا على البشرة، كما يمكن أن يكون مفيدًا في تخفيف الالتهابات الداخلية مثل التهابات الجهاز الهضمي.

البابونج له أيضًا فوائد هضمية مهمة، فهو يعزز الهضم ويساعد في تهدئة المعدة والتخلص من الغازات والانتفاخ.

شاي البابونج مفيد للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو الغازات الزائدة، كما يساعد في تخفيف آلام المعدة والتشنجات المعوية.

حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة

يحتوي البابونج على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، وتلعب مضادات الأكسدة دورًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يعزز البابونج من جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى.

البابونج يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للعناية بالبشرة، فهو يحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للبكتيريا تجعله مكونًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة، ويمكن استخدامه لتقليل الاحمرار وتهدئة البشرة الملتهبة وعلاج حب الشباب.

يستخدم فى العناية بالشعر، حيث يساعد في تهدئة فروة الرأس وتخفيف الحكة والتهيج، ويمكن استخدام شاي البابونج كغسول للشعر لتعزيز لمعانه ونعومته.

وتابعت، يعد البابونج نباتًا متعدد الفوائد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، سواء تم استخدامه في الشاي أو كمنتج للعناية بالبشرة أو الشعر، ويمكن أن يكون للبابونج دور كبير في تحسين نوعية الحياة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.