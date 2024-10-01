فوائد البابونج، لصحة القلب ومهدئ قوي للأعصاب

فوائد البابونج أو الكاموميل، متعددة، وهو نبات عشبي يُستخدم على نطاق واسع في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض، وهو معروف بخصائصه العلاجية التي تعود إلى آلاف السنين.



أهم فوائد البابونج لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البابونج هو نبات طبي غني بالفوائد الصحية المتعددة، بدءًا من تعزيز الصحة العقلية والنفسية، إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي والبشرة.

فوائد البابونج

ويعتبر تناول شاي البابونج أو استخدام منتجات تحتوي على مستخلصاته يمكن أن يحسن من الصحة العامة.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البابونج.

مهدئ طبيعي ومخفف للقلق

يُعتبر البابونج مهدئًا طبيعيًا يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. يُعرف الشاي المصنوع من زهور البابونج بتأثيره المهدئ الذي يساعد في تخفيف القلق والتوتر العصبي. تشير الدراسات إلى أن استهلاك البابونج قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من القلق المعتدل إلى الحاد. يحتوي البابونج على مركبات مثل الأبيجينين، الذي يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ التي تساعد على تحفيز الشعور بالهدوء والاسترخاء.



تحسين جودة النوم

بفضل خصائصه المهدئة، يُستخدم البابونج بشكل شائع كعلاج طبيعي للأرق واضطرابات النوم. يشير العديد من الباحثين إلى أن شرب شاي البابونج قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم ومدته. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات البابونج يمكن أن يقلل من الوقت اللازم للدخول في النوم ويحسن من عمق النوم، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

البابونج له تأثيرات مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. غالبًا ما يُستخدم شاي البابونج لتخفيف اضطرابات المعدة، مثل عسر الهضم، الانتفاخ، وتقلصات المعدة. يعمل البابونج على تهدئة العضلات الملساء في الأمعاء، مما يخفف من التشنجات ويساعد في تحسين الهضم. كما يُستخدم البابونج تقليديًا لعلاج الإسهال والغثيان وقرحة المعدة.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البابونج على مركبات نباتية قوية تعمل كمضادات للالتهابات، مثل الفلافونويدات. تشير الأبحاث إلى أن استهلاك البابونج يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام زيت البابونج موضعيًا لعلاج التهابات الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد التحسسي.

تعزيز صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن البابونج قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم. الفلافونويدات الموجودة في البابونج لها خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة. يمكن أن يساعد استهلاك شاي البابونج بانتظام في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز جهاز المناعة

من الفوائد الأخرى المهمة للبابونج هو تأثيره على تعزيز جهاز المناعة. يشير بعض الأبحاث إلى أن تناول شاي البابونج يمكن أن يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا أساسيًا في مكافحة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات في البابونج تساهم في تعزيز المناعة والحماية من الأمراض.

فوائد البابونج

فوائد للبشرة والشعر

البابونج ليس مفيدًا فقط عند تناوله، بل يمكن أيضًا استخدامه موضعيًا للحصول على فوائد جمالية. يُستخدم زيت البابونج ومستخلصاته في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر. يُعتقد أن استخدام البابونج على الجلد يساعد في تهدئة التهيج، تقليل الاحمرار، وعلاج حب الشباب. كما أن استخدام شاي البابونج كغسول للشعر يمكن أن يضيف لمعانًا طبيعيًا ويخفف من قشرة الرأس.

تخفيف الآلام

البابونج له خصائص مسكنة تساعد في تخفيف الألم. يُستخدم تقليديًا لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وآلام المفاصل، والصداع. يحتوي البابونج على مركبات طبيعية تساعد في تقليل التشنجات والالتهابات، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا للعديد من الآلام الخفيفة.

