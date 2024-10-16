أخبار الاقتصاد اليوم: تخفيض الفائدة على شهادات الادخار في التجاري الدولي.. زيادة جديدة في أسعار المياه الغازية.. ارتفاع سعر الدولار بالبنوك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن أن شركة بيبسي كولا مصر قررت رفع سعر عدد من منتجاتها في الأسواق،

وأشار «المنوفي» إلى إرسال شركة بيبسي قائمة تشمل أسعارها الجديدة، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن السوق المصري يشهد انتشارا موسعا للسيارات الكهربائية، وإدراك الكثير من المواطنين بمميزات السيارات الكهربائية، مما دفع البعض لاقتنائها، وظهر ذلك في انتشار السيارات خاصة أن السيارات الكهربائية المتواجدة تأتي من الاستعمال الشخصي وليس التجاري.

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بنحو 7 قروش بحركة تعاملات مساء اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس الموافق 17 أكتوبر بشأن تحديد أسعار الفائدة.

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة: إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير إلى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير.

يعقد البنك المركزى الأوروبي اجتماعا غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات بتخفيضها.

تتوقع الأسواق أن يخفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الإيداع باجتماع الغد الموافق 17 أكتوبر 25 نقطة أساس إلى 3.25% يأتي هذا بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% بأقل من المستهدف البالغ 2%.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن وقف استيراد السلع غير الضرورية لن يكون سهلًا على بعض المواطنين، ولكن عند المقارنة بين التخلي عن الشامبو المستورد أو استيراد الدواء فالطبيعي سيتم اختيار المنتج الضروري.

كشف الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استيراد سلع كمالية أو رفاهية بقيمة 5 مليارات دولار أمر كبير مقارنة بحجم الواردات المصرية التي تقدر بـ95 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن السلع الترفيهية تمثل ما يُقدر بـ5% من حجم الاستيراد.

خفض البنك التجاري الدولي CIB مصر، أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% على 3 أنواع شهادات ادخار للعائد الثابت.