الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة السيارات: انتشار واسع للسيارات الكهربائية في السوق المصري

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن السوق المصري يشهد انتشارا موسعا للسيارات الكهربائية، وإدراك الكثير من المواطنين بمميزات السيارات الكهربائية، مما دفع البعض لاقتنائها، وظهر ذلك في انتشار السيارات خاصة أن السيارات الكهربائية المتواجدة تأتي من الاستعمال الشخصي وليس التجاري.

وأوضح زيتون، أن رغبة المصريين في اقتناء السيارات الكهربائية صديقة البيئة والموفرة في صيانة السيارات، دفعت الوكلاء لتقديم العديد من الطلبات لشركات الأم لتسهيل بطرح سيارتها في السوق المحلي، وزيادة حصة السوق المحلي من استيراد السيارات الكهربائية


وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار السيارات الكهربائية  بالسوق المصري تتراوح بين 1.5 حتي 4 ملايين جنيه، وتتميز بوفرة في صيانة السيارة لأنها تعتمد علي البطاريات والاستغناء عن الوقود الذي يتسبب في الصيانة المستمرة للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجاري أسعار السيارات الكهربائية اسعار السيارات

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 17- 10- 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية