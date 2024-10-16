شعبة السيارات: انتشار واسع للسيارات الكهربائية في السوق المصري

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن السوق المصري يشهد انتشارا موسعا للسيارات الكهربائية، وإدراك الكثير من المواطنين بمميزات السيارات الكهربائية، مما دفع البعض لاقتنائها، وظهر ذلك في انتشار السيارات خاصة أن السيارات الكهربائية المتواجدة تأتي من الاستعمال الشخصي وليس التجاري.

وأوضح زيتون، أن رغبة المصريين في اقتناء السيارات الكهربائية صديقة البيئة والموفرة في صيانة السيارات، دفعت الوكلاء لتقديم العديد من الطلبات لشركات الأم لتسهيل بطرح سيارتها في السوق المحلي، وزيادة حصة السوق المحلي من استيراد السيارات الكهربائية



وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار السيارات الكهربائية بالسوق المصري تتراوح بين 1.5 حتي 4 ملايين جنيه، وتتميز بوفرة في صيانة السيارة لأنها تعتمد علي البطاريات والاستغناء عن الوقود الذي يتسبب في الصيانة المستمرة للسيارات.