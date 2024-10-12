السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حلول جديدة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، صيدليات الجيزة تكشف

أعضاء شعبة الصيدليات
أعضاء شعبة الصيدليات خلال الاجتماع، فيتو

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري،  بمقر غرفة الجيزة التجارية، برئاسة الدكتور محمد ألهم، وبحضور أعضاء الشعبة، لمناقشة الآليات المطلوبة لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية  منتهية الصلاحية من الأسواق بشكل آمن وفعال.

يأتى ذلك فى اطار الحرص على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وفى ضوء تعزيز نظام الأدوية المصري  لضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين.

وأشاروا خلال الاجتماع الى ضرورة إصدار  قرار من هيئة الدواء المصرية يستكمل قرار وزير الصحة  رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧ الخاص بسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.

 كما استهدف الاجتماع  الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند استكمال القرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧، حيث أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، فالأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

توصيات اجتماع شعبة الصيداليات بالغرفة التجارية بالجيزة

الجدير بالذكر أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع  تعلقت بجعل فترة سحب الأدوية المنتهية صلاحيتها تصل  الي سنتين بدلا من سنة من تاريخ إصدار القرار، الى جانب إلزام الشركات بقبول المرتجعات المنتهية الصلاحية بدون قيد او شرط مثل ارتجاع الوحدات الصغري من الامبولات والشرائط والمستورد وأصناف الثلاجة وعدم الالتزام بوجود فاتورة.

كما تضمنت التوصيات إلزام الشركات بسرعة التنفيذ وقبول كامل مرتجعات المنتهية الصلاحية مع امكانية جدولة قيمة المرتجع خلال ٦ شهور أو سنة للصيدليات ذلك بالاضافة الى زيادة نسبة قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية الشهرية الي ٣ ٪؜ مع ترحيل النسبة المتبقية حتي نهاية السنة المالية

وفى السياق ذاته، شملت توصيات شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إصدار سياسة مرتجعات ثابتة لمنع تغيرات قبول المرتجعات الشهرية الغير مبرر والغير مقبول من شركات التوزيع والمنتجة، ذلك الى جانب دراسة مقترح بقيام  هيئة الدواء بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة او التعاقد مع شركات متخصصة لاعدام الادوية المنتهية الصلاحية التي لا يشملها القرار علي نفقتها واعتماد قيمتها للصيدلي لتقديمها للضرائب لخصمها

 

وفى ختام الاجتماع، اعتزمت  شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة تقديم هذه التوصيات  للجهات المعنية وذلك فى اطار دور الشعبة فى الحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا.

txt

الصيادلة: الشركات تعوض الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية

txt

شعبة الصيدليات: سحب الأدوية منتهية الصلاحية يضمن عدم وجود أي دواء مغشوش بالسوق (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادوية منتهية الصلاحية استخدام الأدوية الادويه منتهية الصلاحيه الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالجيزة هيئة الدواء المصرية حماية المستهلك شعبة اصحاب الصيدليات صحة المواطنين غرفة الجيزة التجارية غرفة الجيزة

مواد متعلقة

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم السبت، سمك موسى يسجل 325 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

صلاح يثير الجدل مرة أخرى بشعار الزمالك، وجماهير الأبيض: "القيد عندنا واقف يا بوصلاح"

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

منوعات

المزيد

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خط السادات - كفر داود بعد افتتاحه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

شباب حول الرسول، أبو سعيد الخدري "فقيه الصحابة وأستاذ التابعين"

فتنة الناقة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 27 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية