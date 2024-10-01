التجاري الدولي وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات العقارية

وقع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، وصندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي يمتلكها الصندوق والذي يأتي من ضمن أهدافه تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع والتي يأتي منها مشروع التطوير العمراني بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية واللواء محمد شلبي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية لصندوق التنمية الحضرية، وإيهاب محمد مدير إدارة التسويق لصندوق التنمية الحضرية، ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB.

كما حضر ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، وأحمد الشافعي رئيس اعمال التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، وعمر الحسيني رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالتجاري الدولي– مصر CIB.

إنعاش منتج التمويل العقاري في مصر

وأعرب رشوان حمادي – الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية للأفراد والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مبادرات بفائدة مدعمة، إلى جانب إجراء تعديلات وتسهيلات على قوانين الإسكان وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.

النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري

وأضاف، أنه بناء على حجم المشروعات القومية التي يمتلكها صندوق التنمية الحضرية ودوره الفعال في النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك التجاري الدولي مصر CIB على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الصندوق من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الصندوق المستقبلية.

ومن جانبه تحدث المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق المستقبلية، حيث إن الصندوق يعتزم إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري مناسب لكل المصريين بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات أخرى في جميع المجالات.

وأفاد أن هذا التعاون سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد يبدأ من 3 % متناقص وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا للوحدات التي ينطبق عليها شروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، وبخصوص الوحدات التي سيتم طرحها خارج إطار المبادرات فيمكن للمواطن الحصول على قروض تمويل عقاري لمدة تصل إلى 15 عامًا وبعائد تنافسي.

وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة الانطلاقة الأولى التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك وصندوق التنمية الحضرية جنبًا إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.