زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بيبسي بالأسواق، وفقًا لقرار الشركة المرسل للتجار والموردين، والتي أطلعت «فيتو» على نسخة منه.

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من غدٍ الإثنين

وأشارت شعبة المواد الغذائية إلى إرسال شركة بيبسي قائمة تشمل أسعارها الجديدة، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من غد الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز بداية من يوليو

وبمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الجديد، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة

ونستعرض أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من غدٍ الإثنين، وذلك وفقًا للقائمة الجديدة لمنتجات شركة بيبسي كولا، التي جاءت كالآتي:

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا، فيتو

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

وارتفعأسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

وارتفع أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.