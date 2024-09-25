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اقتصاد

بيبسي تقرر تغيير أسعار زجاجة 2.5 لتر، تعرف على التفاصيل

بيبسي، فيتو
بيبسي، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها، إلى أسعارها السابقة، وذلك بعد إعلان الشركة تخفيض عدد من سعر منتجاتها الشهر الماضي. 

 

تغيير سعر زجاجة بيبسي 2.5 لتر في الأسواق

ووفقًا للمنوفي، فإن شركة بيبسي قررت إعادة سعر الزجاجة وزن 2.5 لتر إلى 34.75 جنيه سعرها السابق للمستهلك قبل تطبيق التخفيضات الشهر الماضي، إذ خفضت بيبسي سعر الزجاجة إلى 30 جنيه الشهر الماضي. 

 

تغيير سعر زجاجة فيز 2.5 لتر في الأسواق

وتابع: أن القرار شمل إعادة سعر فيز عبوة بلاستيك وزن 2.5 لتر إلى 25 جنيهًا؛ سعرها السابق قبل التخفيضات في أغسطس الماضي، إذ خفضت بيبسي سعر الزجاجة إلى 20 جنيها الشهر الماضي. 

موعد تطبيق تعديل أسعار بيبسي في الأسواق

وأشار إلى أنّ قرار تغير أسعار بيبسي كولا مصر، سيطبق من السبت الموافق 28 سبتمبر 2024. 

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