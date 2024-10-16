الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار،  شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا  بنحو 7 قروش بحركة تعاملات مساء اليوم الاربعاء 16 أكتوبر 2024، وذلك قبل اجتماع  البنك المركزي المصري غدا الخميس  الموافق 17 اكتوبر بشأن تحديد أسعار الفائده. 
وترصد “فيتو”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

<span style=
البنك المركزي المصري  - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.56 جنيها للشراء و48.66 جنيها للبيع.

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.53 جنيها للشراء و48.63 جنيها للبيع.

 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى - فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.54 جنيها للشراء و48.64 جنيها للبيع.

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.54  جنيها للشراء و48.64 جنيها للبيع.

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.55 جنيها للشراء و48.65 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

اجتماع البنك المركزي المصري QNB CIB سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بختام التعاملات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

علاقة بالتراضي، مفاجآت مدوية في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 17- 10- 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية