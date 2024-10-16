بقيمة 425 مليون دولار، واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لكييف، وتعهدت بالإضافة إلى ذلك بنقل مئات القطع من المعدات في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد البيت الأبيض.

مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره يوم الأربعاء: "أعلن الرئيس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل قدرات دفاع جوي إضافية وذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة وذخائر بالغة الأهمية".

واشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا في الأشهر المقبلة بمجموعة واسعة من القدرات الإضافية، بما في ذلك مئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية، وأنظمة مدفعية إضافية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومئات من حاملات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية، وآلاف من المركبات المدرعة الإضافية".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.