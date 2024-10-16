لماذا لا نستطيع إدخال الطعام؟، الأونروا تحذر من خطر المجاعة في غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، من خطر المجاعة في غزة غداة إعلان الولايات المتحدة تنبيهها إسرائيل إلى ضرورة تحسين توصيل المساعدات إلى القطاع، وفق "فرانس برس".

الأونروا تحذر من خطر المجاعة في غزة

وقال فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن هناك خطرا حقيقيا اليوم أن نصير في وضع تكون فيه المجاعة أو سوء التغذية الحاد أمرا محتملا مرة أخرى للأسف"، مشيرا إلى الشتاء القادم وضعف نظم المناعة لدى سكان غزة.

تعرضت مساحات واسعة من قطاع غزة للدمار نتيجة العمليات الإسرائيلية الانتقامية في القطاع، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وكثّفت إسرائيل عملياتها شمال القطاع الفلسطيني المحاصر، خصوصا في جباليا، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الأشخاص محاصرين في المنطقة.

رسم لازاريني صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، قائلا إن القطاع "أصبح أشبه بأرض مقفرة، أود أن أقول إنها غير صالحة للعيش تقريبا".

وفي ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة، قال المفوض العام للأونروا إنه "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية لم تدخل أي قافلة إلى الشمال باستثناء أمس".

انخفاض كبير في القوافل في الجنوب

وتابع لازاريني: "هناك انخفاض كبير في القوافل في الجنوب بمعدل يتراوح بين خمسين إلى ستين فقط لمليوني شخص، في حين نقدر أن العدد المطلوب أعلى من ذلك بكثير".

وأشار إلى أن القوافل التي تمكنت من الدخول تعرضت للنهب؛ "بسبب الانهيار الكامل للأمن والنظام".

وأكد أنه من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة يمكن "تجنّب" أزمة جوع في غزة إذا تم السماح للقوافل والأغذية بالدخول.

وتساءل المسؤول الأممي: "لقد أظهرنا أننا قادرون على تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال، فلماذا لا نستطيع إدخال الطعام؟".