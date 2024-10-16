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محافظات

إصابة عامل بنزيف فى المخ نتيجة مشاجرة بالشوم لخلافات مالية فى سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت مدينة طهطا مشاجرة بالشوم أصيب خلالها عامل بمخبز بنزيف فى المخ نتيجة ضربة بعصا خشبيةنقل على إثرها إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات. 
 مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بإصابة عامل نتيجة مشاجرة بطهطا      
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بوصول المدعو  تامر ا ع ع - سن 20 عامل بمخبز إلى مستشفى طهطا العام مصابًا " إِشتباه نزيف بالمخ ومقيم  بمركز جهينة.

وبالانتقال والفحص  أفاد والد المصاب المدعو أحمد ع ع ع - سن 51 عامل ومقيم بذات الناحية باتهام المدعو محمد ح ع م-سن 17 عامل بمخبز ومقيم دائرة المركز، بالتعدي علي نجله المذكور بعصا خشبية كانت بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما. 

القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم 

وقد تمكنت القوة الأمنية برئاسة البريرى ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة

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