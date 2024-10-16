مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني ب، تقام اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية ضمن إطار مسابقة دوري القسم الثاني " ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة ” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 3:30 عصرًا

دكرنس ضد دمياط 3:30 عصرًا

بيلا ضد مركز شباب القزازين 3:30 عصرًا

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 3:30 عصرًا

نبروه ضد بني عبيد 3:30 عصرًا

بايونيرز ضد صيد المحلة 3:30 عصرًا

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 3:30 عصرًا

الزهور ضد ألعاب دمنهور 3:30 عصرًا

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 3:30 عصرًا

دلفي ضد الهلال بالضبعة 3:30 عصرًا

الحمام ضد طلائع الأسطول 3:30 عصرًا

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب