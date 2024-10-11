الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

نتائج مباريات اليوم لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة الافتتاحية لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني " ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.  

نتائج  مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

 نتائج  مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ب 

 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

فيما تقام مباراة مركز شباب طامية ضد البداري ( غدا السبت ) 

الفيوم ( باي ) 

 

وأقيمت  مباراة اليوم الجمعة ضمن مجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية” جنوب سيناء ضد الشرقية 1ـ1 الذي يتواجدان ضمن المجموعة الثالثة في تمام الساعة 3:30 عصرًا. 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع ناد من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

وقرر اتحاد الكرة  تقسيم مجموعات دوري القسم الثاني كالتالي.

المجموعة الأولى أندية الصعيد

تضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكادي توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة

تضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة أندية بحري

تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.

وجاءت المجموعات الفرعية بعد إجراء القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى 

1- كيما أسوان

2- النصر للتعدين

3- مركز شباب سوهاج

4- طهطا

5- المدينة المنورة

6-  الأقصر

7- شبان قنا

8- الألومنيوم

9- قوص

10- مكادي

 

المجموعة الثانية 

1- تليفونات بني سويف

2- أسمنت أسيوط

3- مصر المقاصة

4- نجوم مصر

5- مركز شباب طامية

6- الفيوم

7- المنيا

8- الواسطي

9- توت عنخ آمون

10- بني مزار 

11- البداري

 

المجموعة الثالثة

 

1- النصر

2- الشمس

3- العبور

4- المريخ

5- بورفؤاد

6- مستقبل سبورت

7- جنوب سيناء

8- نجمة سيناء

9- الشرقية

10- 6 أكتوبر

المجموعة الرابعة 

1- الانتاج الحربي

2- مصر للتأمين

3- تيم اف سي

4- الو ايجيبت

5- الشرطة

6- ايسترن كومباني

7- جمهورية شبين

8- النجوم 

9- دياموند

10- البلاستيك

11- بنها

 

المجموعة الخامسة 

1- كفر الشيخ

2- دكرنس

3- مالية كفر الزيات

4- دمياط

5- بيلا

6- مركز شباب القزازين

7- بايونيرز

8- نبروه

9- صيد المحلة

10- بني عبيد

11- بلقاس سيتي

12- مركز شباب تلا

 

المجموعة السادسة

1- الحمام المطروحي

2- الهلال المطروحي

3-  الأوليمبي 

4- أصحاب الجياد

5- المجد 

6- الزهور

7- دلفي 

8- كوم حمادة

9- الجزيرة

10- طلائع الأسطول

11- دمنهور

نتائج مباريات اليوم لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

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نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

نتائج مباريات اليوم لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

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