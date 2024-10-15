الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس 62 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط

أسلحة نارية فى اسيوط
أسلحة نارية فى اسيوط

قررت النيابة العامة، حبس 62 متهما بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كانت مديرية أمن أسيوط تمكنت من ضبط 41  قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (4 بندقية آلية - 10 بندقية خرطوش- 2 طبنجة – 48 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (41 متهم"لـ 13 منهم معلومات جنائية").


كما ضبط  19 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,890 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 1,985 كيلو جراما لمخدر الشابو – 1,200 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 21 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

 

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