حبس 62 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط

قررت النيابة العامة، حبس 62 متهما بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مديرية أمن أسيوط تمكنت من ضبط 41 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (4 بندقية آلية - 10 بندقية خرطوش- 2 طبنجة – 48 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (41 متهم"لـ 13 منهم معلومات جنائية").



كما ضبط 19 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,890 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 1,985 كيلو جراما لمخدر الشابو – 1,200 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 21 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ