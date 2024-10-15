حبس 62 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط
قررت النيابة العامة، حبس 62 متهما بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت مديرية أمن أسيوط تمكنت من ضبط 41 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (4 بندقية آلية - 10 بندقية خرطوش- 2 طبنجة – 48 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (41 متهم"لـ 13 منهم معلومات جنائية").
كما ضبط 19 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,890 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 1,985 كيلو جراما لمخدر الشابو – 1,200 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة 21 متهما "لـ 9 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
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