الأحد 13 أكتوبر 2024
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حوادث

أهل فتاة سقطت من الطابق الخامس يكشفون تفاصيل الحادث

أهل فتاة سقطت من
أهل فتاة سقطت من الطابق الخامس يكشفون تفاصيل الحادث

استمعت نيابة المطرية إلى أقوال أهل فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل. 

وقالت والدة المتوفاة إن ابنتها متزوجة وتعيش لديها هذه الفترة بسبب خلافات بينها وبين زوجها وتعاني على إثرها من حالة نفسية سيئة.


وأضافت والدة الفتاة أن ابنتها خرجت لنشر الغسيل في الشرفة فلم تسيطر على نفسها واختل توازنها وسقطت ولم تتهم أسرة المتوفاة أحدا بالتسبب في وفاتها جنائيا.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة تبلغ  من العمر 18 سنة سقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل.

وأضافت التحريات أن الفتاة اختل توازنها لتسقط من أعلى العقار إلى الأرض متوفية.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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