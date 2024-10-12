السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

قرار من النيابة بشأن مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بالمطرية

مصرع فتاة، فيتو
مصرع فتاة، فيتو

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة تبلغ  من العمر 18 سنة سقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل

 

وأضافت التحريات أن الفتاة اختل توازنها لتسقط من أعلى العقار إلى الأرض متوفية.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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