مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثانية من دوري المحترفين

دوري المحترفين، تقام اليوم الأحد 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ويُلعب اليوم الأحد 4 مباريات بعدما كان مقرر أن تقام 5 لقاءات بالجولة الثانية من المسابقة وذلك عقب قرار تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتج، لحين تحديد الفريق المحلاوي ملعب بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية.

ويشهد اليوم الأحد إقامة جميع المباريات بنفس التوقيت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا باستثناء لقاء وحيد يقام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثانية من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد الداخلية 6 مساء

منتخب السويس ضد القناة 3:30 عصرًا

طنطا ضد بروكسي 3:30 عصرًا

أبوقير للأسمدة ضد راية 3:30 عصرًا

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثانية

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- لافيينا 3 نقاط

4- المقاولون العرب 3 نقاط

5- ديروط 3 نقاط

6- بلدية المحلة 3 نقاط

7- أسوان 3 نقاط

8- وادي دجلة 3 نقاط

9- الترسانة 3 نقاط

10- بروكسي نقطة

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

14- الداخلية بدون نقاط

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط

16- طنطا بدون نقاط

17- منتخب السويس بدون نقاط

18- بترول أسيوط بدون نقاط

19- راية بدون نقاط

20- المنصورة بدون نقاط

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.