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رياضة

بلدية المحلة يكشف الملعب الأقرب لاستضافة مبارياته في دوري المحترفين

بلدية المحلة،فيتو
بلدية المحلة،فيتو

دوري المحترفين، كشف مصدر مسئول داخل نادي بلدية المحلة عن الملعب الأقرب لاستضافة مبارياته في مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” بعد عدم حصول ملعبه علي الموافقات الأمنية 

 وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة بلدية المحلة لموعد يحدد فيما بعد، بعدما كان مقررا لها غدا الأحد، وذلك لتحديد ملعب بديل لاستضافة مباريات بلدية المحلة ، بعد عدم حصول ملعبه على موافقة الجهات الأمنية لعدم توافر الاشتراطات الإنشائية والفنية. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو “ أن إدارة بلدية المحلة تعمل خلال الفترة المقبلة علي تحقيق الشروط الإنشائية والفنية للحصول علي الموافقات الأمنية لاستضافة ملعب النادي الخاص مباريات الفريق في دوري المحترفين ”. 

وأضاف " في حالة استمرار رفض الجهات الأمنية خوض مبارياتنا علي ملعبنا الخاص، سيكون ملعب كفر الشيخ الأقرب لاستضافة لقاءات الفريق في حالة حصولنا علي الموافقات اللازمة لذلك. 

أول تعليق من بلدية المحلة بعد أزمة الملعب 

وقال مصدر داخل بلدية المحلة في تصريحات خاصة لـ فيتو " أن  عدم حصول الملعب علي موافقات الجهات الأمنية لعدم توافر الاشتراطات أمر غريب خاصة بعد التطويرات التي قامت بها الإدارة داخل الملعب.   

وزاد “ قمنا بإجراء تطويرات كبيرة داخل الملعب علي كافة الأصعدة بداية من تطوير أرضية الملعب لتناسب المعايير المطلوبة، مرورا بالمدرجات والمقصورة لذلك لا نعرف سبب هذا القرار حتى الآن ".  

 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى 

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط 

2- سبورتنج 3 نقاط 

3- لافيينا 3 نقاط  

4- المقاولون العرب 3 نقاط 

5- ديروط 3 نقاط  

6- بلدية المحلة 3 نقاط  

7- أسوان 3 نقاط  

8- وادي دجلة 3 نقاط 

9- الترسانة 3 نقاط  

10- بروكسي نقطة  

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط  

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط   

14- الداخلية بدون نقاط    

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط    

16- طنطا بدون نقاط   

17- منتخب السويس بدون نقاط   

18- بترول أسيوط بدون نقاط    

19- راية بدون نقاط  

20- المنصورة بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني بلدية المحلة المقاولون العرب

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