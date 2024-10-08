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رياضة

جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الأولي

المقاولون والقناة
المقاولون والقناة

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الثلاثاء على مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولي 

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط 

2- سبورتنج 3 نقاط 

3- لافيينا 3 نقاط  

4- المقاولون العرب 3 نقاط 

5- ديروط 3 نقاط  

6- بلدية المحلة 3 نقاط  

7- أسوان 3 نقاط  

8- وادي دجلة 3 نقاط 

9- الترسانة 3 نقاط  

10- بروكسي نقطة  

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط  

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط   

14- الداخلية بدون نقاط    

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط    

16- طنطا بدون نقاط   

17- منتخب السويس بدون نقاط   

18- بترول أسيوط بدون نقاط    

19- راية بدون نقاط  

20- المنصورة بدون نقاط  

وأُقيمت اليوم الثلاثاء 5 مواجهات بنفس التوقيت استكمالا لمباريات الجولة الأولى، حيث لعب المقاولون العرب مع نظيره القناة، ولافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، وسبورتنج ضد بترول أسيوط. 

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3.

وأقيمت أمس الاثنين 5 مباريات من الجولة الأولى بدوري المحترفين، حيث التقي بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة، الترسانة ومنتخب السويس.

نتائج مباريات أمس الاثنين في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0. 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

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دوري المحترفين، المقاولون يفوز على القناة برباعية في افتتاح مشواره

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فوز لافيينا وأسوان، نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في دوري المحترفين

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فوز لافيينا وأسوان، نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في دوري المحترفين

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