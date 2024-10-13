12 نوعا من الأطعمة يساعد على خفض ضغط الدم بالجسم

يساعد اتباع نظام غذائي صحي للقلب في خفض ضغط الدم، وقد يكون تناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم مفيدًا بشكل خاص.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأكبر شيوعًا الذي يمكن الوقاية منه لأمراض القلب.

ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، ويتم تعريفه على أنه قيم ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) 130 ملم زئبق أو أكثر، أو ضغط الدم الانبساطي (الرقم الأدنى) أكثر من 80 ملم زئبق، أو كليهما.

ويمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة والتعديلات الغذائية أيضًا في خفض مستويات ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يصف الأطباء أيضًا أدوية لتقليل مستويات ضغط الدم، بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).

ويساعد تضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي، وخاصة تلك التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، في خفض مستويات ضغط الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الحمضيات

تساعد الحمضيات في خفض ضغط الدم، لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تشمل الحمضيات:

الجريب فروت

البرتقال

الليمون

سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى

الأسماك الدهنية هي مصدر ممتاز لدهون أوميجا 3، والتي لها فوائد كبيرة للقلب، وقد تساعد هذه الدهون في خفض مستويات ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب.

تؤدي مستويات دهون أوميجا 3 العالية في النظام الغذائي، بما في ذلك الأسماك، أيضًا إلى خفض خطر ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب البالغين الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب أو مرض السكري

الخضروات الورقية

الجرجير والسبانخ مثالان على الخضروات الورقية التي قد تساعد في خفض ضغط الدم.

هذه الخضروات الورقية هي مصدر للعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم مستويات ضغط الدم المثلى، على سبيل المثال يوفر كوب واحد (175 جرامًا) من السلق السويسري المطبوخ 20% و36% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم والمغنيسيوم على التوالي

المكسرات والبذور

قد يكون للمكسرات والبذور تأثير مفيد على ضغط الدم، وتشمل أمثلة المكسرات والبذور التي يمكن تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن يركز على خفض ضغط الدم ما يلي:

بذور اليقطين

بذور الكتان

بذور الشيا

الفستق

الجوز

اللوز

توفر العديد من المكسرات والبذور مصدرًا مركّزًا للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك الألياف والأرجينين، الأرجينين هو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب أساسي لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم

البقوليات

البقوليات غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم ضغط الدم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وتشير العديد من الدراسات الرصدية إلى أن البقوليات قد تساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، البقوليات تشمل:

العدس

الفاصوليا

البازلاء

التوت

يقدم التوت فوائد صحية رائعة، بما في ذلك إمكانية تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، التوت مصدر غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، وهي الصبغات التي تعطي التوت لونه النابض بالحياة.

يمكن أن تزيد الأنثوسيانين من مستويات أكسيد النيتريك في الدم وتقلل من إنتاج الجزيئات التي تحد من تدفق الدم، وقد يساعد هذا في خفض مستويات ضغط الدم.

بعض التوت التي قد تقلل من ضغط الدم تشمل:

التوت الأزرق

التوت الأحمر

التوت البري

الفراولة

العنب

التوت البري

الحبوب الكاملة

يساعد تناول الحبوب الكاملة في خفض مستويات ضغط الدم، وتظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة قد تقلل من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتشمل الحبوب الكاملة:

الشوفان الكامل

الكينوا

الأرز البني

الذرة

خبز الحبوب الكاملة

المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل

زيت الزيتون

يتمتع زيت ثمرة شجرة الزيتون بفوائد صحية عديدة، بما في ذلك خفض ضغط الدم وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

الجزر

الجزر المقرمش والحلو والمغذي هو نبات أساسي في النظام الغذائي للعديد من الناس، ويحتوي الجزر على نسبة عالية من المركبات النباتية التي قد تشارك في عمليات صحية مختلفة، مثل إدارة ضغط الدم.

البيض

لا يعتبر البيض غنيًا بالعناصر الغذائية فحسب، بل تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه يمكن أن يكون جزءًا من خطة الأكل المتوازنة لإدارة ضغط الدم.