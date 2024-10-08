الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قرص واحد بثلاثة أدوية، علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

تناول الدواء
تناول الدواء

أفادت دراسة جديدة أن قرصا واحدا يحتوي على مجموعة من الأدوية التي تكافح ارتفاع ضغط الدم، قد يحدث ثورة في الطب وينقذ آلاف الأرواح سنويا.

يفشل مرضى ارتفاع ضغط الدم في تناول جميع أقراصهم اليومية الموصوفة لهم في أغلب الأحيان، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تهدد حياتهم، وفقا للخبراء.

ولكن القرص الجديد الذي يحتوي على العديد من علاجات ارتفاع ضغط الدم الحاسمة، أثبت أنه فعال في إبقاء الحالة تحت السيطرة.

وقدّم الباحثون الأستراليون نتائجهم في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في لندن الأسبوع الماضي.

وتحتوي العلاجات الخاضعة للفحص على 3 أو 4 أدوية مختلفة في قرص واحدة. ويتكون أحد الأمثلة من "تلميسارتان" و"أملوديبين" و"إنداباميد" (كلها تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم بشكل فردي).

وأظهرت الدراسات أن هذا القرص فعال في علاج الحالة في مراحلها المبكرة.

ويقول الدكتور أنتوني رودجرز، من معهد جورج للصحة العالمية في سيدني، والذي يطور العلاج الجديد: "نحن نقترح مفهوما مختلفا تماما. ستكون الراحة والالتزام ميزة إضافية، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. يتعلق الأمر بالجمع بين الآليات المختلفة لثلاث فئات منفصلة من الأدوية للحصول على نتيجة أفضل، والقدرة على القيام بذلك منذ بداية العلاج لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل خفيف، وكذلك أولئك الذين يعانون من مستويات أعلى من المرض".

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم يحدث غالبا بسبب عادات نمط الحياة السيئة، مثل النظام الغذائي السيئ والإفراط في تناول الكحول وقلة ممارسة الرياضة. ويمكن أن تشمل الأعراض: الصداع وعدم وضوح الرؤية وآلام الصدر.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم أيضا من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دراسة جديدة ارتفاع ضغط الدم النوبات القلبية السكتات الدماغية الجمعية الأوروبية لأمراض القلب

الأكثر قراءة

تطور خطير، إيران تتخذ قرارا استعدادا للحرب مع أمريكا وإسرائيل

طلعت زكريا، محطات في حياة "طباخ الرئيس" وهذا سر علاقته بالفنانة هنا الزاهد

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

قرص واحد بثلاثة أدوية، علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

أخبار مصر: سر انتشار الدخان بـ 6 أكتوبر، وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، أمير توفيق ينتقم من قندوسي، خطة البترول لإنقاذ حقل ظهر

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية