فوائد قشر الرمان، يعزز صحة القلب ويحمي من السرطان ويخفض ضغط الدم

فوائد قشر الرمان، قشر الرمان من أهم أنواع قشور الفاكهة التى كانت تستخدم فى الطب القديم وحاليا تدخل فى صناعة بعض الأدوية وبعض مستحضرات التجميل.

وفوائد قشر الرمان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته فى علاج مشاكل المعدة وتقوية المناعة.

أهمية قشر الرمان

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن قشر الرمان هو أحد الأجزاء التي غالبًا ما يتم التخلص منها عند تناول الفاكهة، لكنه في الواقع يحتوي على فوائد صحية متعددة تجعله مفيدًا في عدة مجالات، ويعتبر قشر الرمان من المصادر الغنية بالمركبات النباتية النشطة، بما في ذلك البوليفينولات والتانينات، التي تسهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد قشر الرمان

فوائد قشر الرمان للصحة

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد قشر الرمان التالي:

قشر الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وتعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، والتي تساهم في عملية الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الدراسات أظهرت أن قشر الرمان يحتوي على مستويات عالية من البوليفينولات، مثل الأنيتامينات، التي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز الصحة العامة.

قشر الرمان له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وأظهرت الأبحاث أن المستخلصات المشتقة من قشر الرمان يمكن أن تساعد في مكافحة أنواع مختلفة من البكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والمساهمة في منع الالتهابات.

يمتاز قشر الرمان بقدرته على تحسين صحة القلب، حيث تساعد المركبات الموجودة في قشر الرمان على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

قشر الرمان يساعد في تقليل ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على صحة القلب.

يعتبر قشر الرمان مفيدًا أيضًا في تحسين صحة الجلد، حيث يحتوي قشر الرمان على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة التهيج وتهدئة البشرة، ويمكن استخدامه في تحضير أقنعة الوجه التي تساعد في تقليل ظهور حب الشباب وتعزيز نضارة البشرة.

يساعد قشر الرمان في تحسين عملية الهضم، ويعتبر قشر الرمان من المصادر الغنية بالألياف، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يساهم تناول قشر الرمان في تقليل مشاكل مثل الإمساك وتعزيز عملية الهضم بشكل عام.

وتابع: قشر الرمان هو مصدر غني بالمواد الفعالة التي تقدم فوائد صحية متنوعة من مضادات الأكسدة إلى تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، لذا يعتبر قشر الرمان إضافة مفيدة للنظام الغذائي ويمكن الاستفادة منه في العديد من العلاجات الطبيعية.