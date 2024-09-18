الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

الكركديه، مشروب لمرضى الضغط وجمال بشرتك وشعرك

فوائد الكركديه البارد
فوائد الكركديه البارد الصحية


 

فوائد الكركديه، للصحة عديدة، وإن كان يرتبط الكركديه لمرضى ضغط الدم، في حين أن فوائد مشروب الكركديه للصحة عديدة لمختلف أجهزة الجسم، الى جانب فوائده التجميلية للنساء.
 

أهم فوائد الكركديه لصحة الجسم:
 

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكركديه لصحة الجسم عديدة، ويُعتبر إضافة مفيدة للنظام الغذائي بفضل خصائصه المتنوعة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

فوائد الكركديه البارد

خفض ضغط الدم:
   تشير الدراسات إلى أن تناول مشروب الكركديه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. وفوائد هذا المشروب تعتمد على أنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد، التي تساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب:
   يمتلك الكركديه خصائص تساعد في الحفاظ على صحة القلب. فهو يغدمن المشروبات الصحية، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكركديه في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مضاد للأكسدة:
   الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة التأثيرات السلبية للجذور الحرة في الجسم. الجذور الحرة يمكن أن تساهم في تقدم الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، لذا فإن تناول الكركديه يعزز من قدرة الجسم على مقاومة هذه الأمراض.

 

تحسين صحة الكبد:
   يعتبر الكركديه مفيدًا لصحة الكبد، حيث يساعد في تحسين وظائفه ويقلل من مستويات الدهون في الكبد. هذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد الدهني.

 

تحسين الهضم:
   الكركديه يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم. فهو يحتوي على ألياف غذائية تساعد في تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مساعدة في إدارة الوزن:
   يمكن أن يكون للكركديه دور في إدارة الوزن. فهو يحتوي على مركبات تساعد في تقليل الشهية وتعزيز عملية الأيض، مما قد يساعد في خفض الوزن الزائد.

الكركديه البارد وفوائده

تحسين صحة البشرة:
   مضادات الأكسدة الموجودة في الكركديه يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة. تساعد هذه المضادات على تقليل ظهور التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، مما يجعله يبدو أكثر شبابًا.

 

تقوية الجهاز المناعي:
   يحتوي الكركديه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من قوة الجهاز المناعي. الفيتامين C، على سبيل المثال، يساعد في تعزيز قدرة الجسم على محاربة العدوى وتعزيز الصحة العامة.

 

الحد من الالتهابات:
   تمتلك مركبات الكركديه خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل.

 

كيفية استخدام الكركديه:
يمكن استخدام الكركديه بعدة طرق. الأكثر شيوعًا هو تحضيره كمشروب عن طريق نقع الزهور المجففة في الماء الساخن.

 يمكن تناوله باردًا أو دافئًا، ويمكن إضافة العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

 يمكن أيضًا استخدام مستخلص الكركديه في الأطعمة والمخبوزات كنكهة أو مكمل غذائي.

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