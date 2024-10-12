السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشوفان، غذاء مثالي لمرضى السكر ويعزز صحة القلب

الشوفان
الشوفان

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الكاملة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون فهو مهم فى فترات إنقاص الوزن ولكن عن تناوله بطرق محددة.

وفوائد الشوفان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر المهمة، كما يستخدم فى عمل المخبوزات وبعض الأكلات أيضا.

أهمية تناول الشوفان

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن  الشوفان هو واحد من أكثر الحبوب صحة وغذاءً حول العالم، ويُعتبر خيارًا مثاليًا للعديد من الأنظمة الغذائية، يعود ذلك إلى تركيبته الغذائية الغنية والفوائد الصحية المتعددة التي يوفرها.

 

فوائد الشوفان

فوائد الشوفان للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشوفان التى تدفع إلى تناوله الآتي:-

  • يعتبر الشوفان مصدر ممتاز للألياف الغذائية، خاصةً الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم البيتا جلوكان، هذه الألياف تلعب دور مهم في تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • يساعد الشوفان في تنظيم مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائه على الألياف، يتم هضمه ببطء، مما يساهم في تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام، لذا يُعتبر الشوفان خيار ممتاز لمرضى السكري وللأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي.
  • يُعتبر الشوفان خيار جيد لتزويد الجسم بالطاقة، حيث يحتوى على كميات معتدلة من الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاط اليومي.
  • يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.
  • يحتوي الشوفان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والماغنيسيوم والزنك، هذه العناصر الغذائية تلعب دور هام في تعزيز صحة الجسم ودعم الوظائف الحيوية.
  • يعتبر الشوفان غني بمضادات الأكسدة، مثل الأفينانثراميدات، التي تساعد في مكافحة الالتهابات وحماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
  • يمكن استهلاك الشوفان بعدة طرق، سواء كان ذلك على شكل عصيدة أو إضافته إلى العصائر أو حتى في الخبز والحلويات، هذه المرونة تجعل من السهل دمجه في النظام الغذائي اليومي.

وتابع: الشوفان غذاء متكامل يُقدم فوائد صحية عديدة، من تحسين صحة القلب وتنظيم مستوى السكر في الدم إلى تعزيز الشعور بالشبع، لذلك، يُنصح بإضافته إلى النظام الغذائي لتحقيق أقصى استفادة من فوائده الصحية.

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