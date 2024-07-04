فوائد الشوفان، يخفض الكوليسترول ويحافظ على مستوى السكر بالدم ويعزز الصحة العامة

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الشهيرة التى لها استخدامات عديدة ويزداد الإقبال على تناوله لمذاقه المميز.

وفوائد الشوفان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وقليل السعرات الحرارية.

أهمية تناول الشوفان

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشوفان هو أحد أكثر الحبوب الصحية المتاحة على نطاق واسع، وله فوائد غذائية متعددة تجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، ويُعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والألياف التي تساهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد الشوفان

فوائد الشوفان للصحة

واضاف الشوفان، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الشوفان، ومن فوائد الشوفان:-

مصدر غني بالألياف: الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، خاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البيتا جلوكان. هذه الألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل الهضم مثل الإمساك.

يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية.

تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك بفضل الألياف القابلة للذوبان الموجودة فيه.

الشوفان يساعد في التحكم في الوزن بفضل قدرته على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الألياف الموجودة في الشوفان تمتص الماء وتتمدد في المعدة، مما يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من الشهية والإفراط في تناول الطعام.

الشوفان يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ب1، ب5، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الطاقة وصحة الجهاز العصبي وتعزيز الجهاز المناعي.

الشوفان يحتوي على نسبة منخفضة من السكر وله مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري أو لمن يحاولون تجنب ارتفاعات وانخفاضات سكر الدم المفاجئة.

يستخدم الشوفان في العديد من منتجات العناية بالبشرة نظرًا لخصائصه المهدئة والمرطبة، ويمكن أن يساعد في تخفيف الحكة والتهيج والالتهابات الجلدية.

يُعتبر الشوفان مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

الشوفان مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي توفر طاقة مستدامة على مدى طويل، وتناول الشوفان قبل التمرينات الرياضية يمكن أن يساعد في تحسين الأداء وزيادة القدرة على التحمل.

طرق تناول الشوفان

وتابع أن الشوفان هو غذاء متعدد الفوائد يمكن دمجه بسهولة في النظام الغذائي اليوم، سواء تم تناوله كوجبة إفطار أو كجزء من وصفات مختلفة، فإن الشوفان يساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.