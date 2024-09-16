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صحة ومرأة

فوائد الشوفان، يقوى المناعة والأعصاب ويعزز صحة القلب

فوائد الشوفان
فوائد الشوفان

فوائد الشوفان، الشوفان من الحبوب الشهيرة التى تستخدم فى عمل المخبوزات ويتميز بأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى إنقاص الوزن.

وفوائد الشوفان عديدة، لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الشوفان 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة التي تشتهر بفوائدها الصحية العديدة، مما يجعله إضافة قيمة إلى النظام الغذائي اليومي، ويُعتبر الشوفان مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مما يعزز صحته بشكل عام.

 

فوائد الشوفان 

فوائد الشوفان للصحة 

وأضافت استشارى التغذية العلاجية: من فوائد الشوفان التى تدفعنا لادراجه ضمن نظامنا الغذائي الآتي: 

  • الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وبالأخص نوع يسمى بيتا-جلوكان، هذه الألياف القابلة للذوبان تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب، فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • الألياف في الشوفان تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال.
  • الشوفان يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة. من أبرز هذه المعادن الحديد والماغنيسيوم والزنك، التي تساهم في تحسين الأداء العام للجسم، وتعزيز قوة العظام، وتحسين وظيفة الجهاز المناعي
  • يحتوي الشوفان على فيتامين B1 (الثيامين) الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف الأعصاب والتمثيل الغذائي للطاقة.
  • يعرف الشوفان بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يحتوي الشوفان على مركبات مثل الأفينانثراميدات، التي تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، هذه الخصائص تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.
  • الشوفان يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، فإنه يساهم في تنظيم امتصاص السكر في الأمعاء، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.
  • الشوفان مفيد لصحة الجلد، حيث يحتوي على خصائص ملطفة ومهدئة، مما يجعله مكون شائعا في العديد من منتجات العناية بالبشرة، ويمكن استخدامه لتخفيف الحكة والتهيج الناتج عن حالات مثل الأكزيما.

وتابعت، ان الشوفان هو غذاء متكامل يوفر فوائد صحية متعددة بفضل قيمته الغذائية العالية وخصائصه المفيدة للجسم، وإدراجه في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

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