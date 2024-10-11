فوائد القرنفل، يحمي من السرطان ويعزز صحة العظام

القرنفل هو نوع من التوابل متعدد الاستخدامات يضيف نكهة مع توفير فوائد صحية أيضًا، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، وقتل البكتيريا.

يمكن استخدام هذا النوع من التوابل متعدد الاستخدامات، الموجود في كل من الأشكال الكاملة والمطحونة، لتتبيل اللحوم المشوية، وإضافة النكهة إلى المشروبات الساخنة، وكذلك على البسكويت والكعك.

ويعرف القرنفل كأحد المكونات الرئيسية في المخبوزات المصنوعة من خبز الزنجبيل أو التوابل الأساسية في المطبخ الهندي.

وتشير الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد يكون لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يحتوي القرنفل على عناصر غذائية مهمة

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة.

حيث تحتوي ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون على:

السعرات الحرارية: 6

الكربوهيدرات: 1 جرام

الألياف: 1 جرام

المنجنيز: 55% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 2% من القيمة اليومية

المنجنيز معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية.

بصرف النظر عن كونه مصدرًا غنيًا بالمنجنيز، فإن القرنفل يستخدم بكميات صغيرة فقط ولا يوفر كميات كبيرة من العناصر الغذائية

غني بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة.

مضادات الأكسدة هي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يساهم في تطور الأمراض المزمنة.

يحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد للأكسدة الطبيعي، لذلك فإن تضمين القرنفل في النظام الغذائي، إلى جانب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الأخرى، يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة للجسم.

يحسن صحة الكبد

وجدت أحد الدراسات أن مستخلص القرنفل يحسن تلف الكبد الناجم عن مادة ثيوأسيتاميد السامة. وعلى وجه الخصوص.

يساعد في الحماية من السرطان

تشير الأبحاث إلى أن زيت القرنفل قد يساعد في الحماية من السرطان.

على وجه التحديد، ثبت أن الأوجينول له خصائص مضادة للسرطان، غتشير أبحاث أنابيب الاختبار إلى أن الأوجينول يعزز موت الخلايا في خلايا سرطان الثدي.

يقتل البكتيريا

لقد ثبت أن القرنفل له خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا.

وبالاقتران مع التنظيف المنتظم للأسنان ونظافة الفم المناسبة، قد تفيد التأثيرات المضادة للبكتيريا في القرنفل صحة الفم.

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تساعد المركبات الموجودة في القرنفل في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، فأظهرت أحد الدراسات أن الأشخاص المصابون بمرض السكري وغير المصابين به والذين تناولوا 250 مليجرامًا (مجم) من مستخلص القرنفل يوميًا لمدة 30 يومًا انخفاضًا كبيرًا في نسبة الجلوكوز في الدم بعد الوجبات.

في دراسة أخرى، وجد أن النيجريسين، وهو مركب موجود في القرنفل، يزيد من امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا، ويزيد من إفراز الأنسولين، ويحسن وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

بالاقتران مع نظام غذائي متوازن، قد يساعد القرنفل في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

يعزز صحة العظام

تشير الأبحاث إلى أن الأوجينول قد يساعد في تحسين كتلة العظام، بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرنفل على المنجنيز، الذي يشارك في تكوين العظام وهو مهم للغاية لصحة العظام.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية تأثير القرنفل على العظام لدى البشر.

يقلل من قرحة المعدة

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأوجينول قد يساعد في علاج قرحة المعدة.

قرحة المعدة هي قروح مؤلمة تتكون في بطانة المعدة أو الاثني عشر أو المريء.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت القرنفل قد يكون له أيضًا تأثير ضد بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. Pylori)، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة مثل القرحة وحتى السرطان.